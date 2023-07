Leao su Tonali: “Non mi aspettavo che se ne andasse. Vedevo in lui l’erede di Gattuso”

Direttamente dal proprio canale YouTube, il fantasista del Milan, Rafael Leao ha così risposto alle domande degli iscritti al canale, tornando a parlare dell’addio di Sandro Tonali: “È un giocatore importante per noi, non mi aspettavo che se ne andasse. Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l’erede di Gattuso perché è milanista fin da piccolo, era uno che avrei visto al Milan per tanti anni. Abbiamo un buon rapporto, gli auguro tanto successo nella sua nuova avventura”.

Foto: Instagram Leao