Leao su Ibrahimovic: “Ha fatto la storia del Milan, vogliamo regalargli una bella serata”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il talento rossonero, Rafael Leao, ha così parlato prima della sfida contro l’Hellas Verona: “Se mi aspetto qualche coro in più dopo il rinnovo? Come sempre, come in ogni partita. È l’ultima del campionato, c’è questa bella notizia… Sono contento, ho fiducia di fare bene. È importante finire con una vittoria e se possibile fare un gol”

Poi ha proseguito: “Quanto cercherò il gol? Non penso di doverlo fare per forza, la cosa più importante deve essere vincere e passare una bella serata. Anche per Zlatan, un giocatore e una persona molto importante. Ha fatto la storia qua al Milan, vogliamo fargli questo regalo”.

Foto:Instagram Milan