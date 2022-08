Leao su assist di De Ketelaere, Milan avanti sul Bologna. Lo Spezia conduce 2-1 sul Sassuolo

Il Milan è in vantaggio 1-0 sul Bologna, al termine di un primo tempo dominato, con un grande De Ketelaere, che ha servito anche l’assist a Leao per il vantaggio, finora decisivo dei rossoneri, al 21′. Ottimo Milan, che ha avuto diverse chance per chiudere la gara, ancora con De Keteleare, in versione assist man, prima a Kalulu e poi allo stesso Leao, non abili staavolta a trovare il gol.

Nell’altra gara, lo Spezia ha ribaltato il vantaggio iniziale del Sassuolo, con Frattesi, grazie ai gol di Bastoni e N’Zola, al 48′ su rigore.

Foto: twitter Milan