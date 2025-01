Leao stende il Girona a San Siro: 1-0. Rossoneri al sesto posto, si decide tutto a Zagabria

Il Milan vince 1-0 contro il Girona a San Siro, decide la rete di Rafael Leao. La partita die rossoneri non inizia nel migliore dei modi con Conceiçao costretto a effettuare un cambio dopo appena 4′ a causa dell’infortunio di Emerson Royal (al suo posto Calabria). Al 24′ arriva la prima grande occasione per i rossoneri. Morata recupera palla a centrocampo e serve Reijnders che verticalizza subito su Leao: il portoghese scatta sulla fascia e mette in mezzo, dove trova Theo che impatta male il pallone e colpisce la parte superiore della traversa. Cinque minuti più tardi, invece, è Musah a centrare il palo a portiere battuto. Ma l’appuntamento con il vantaggio è solo rimandato per i ragazzi di Conceicao. E a sbloccare la gara è Rafael Leao al 37′: Bennacer stoppa un contropiede del Girona e lancia Leao, che porta a spasso la difesa del Girona, poi sterza e batte Gazzaniga con un sinistro potente. Al 58′ brivido per San Siro. Bryan Gil trova un gran gol con un destro a giro dal limite dell’area che bacia il palo lontano e batte Maignan, ma il guardalinee alza la baniderina. Decisione poi confermata anche dal Var: fuorigioco di pochi centimetri. Ma è il Milan a prendersi i tre punti – importantissimi – in palio. Adesso si deciderà tutto a Zagabria nell’ultima giornata tra playoff o accesso diretto agli ottavi.

Foto: Instagram Milan