Leao: “Siamo mancati in efficacia, serve più cattiveria. Il girone è difficile, ma siamo il Milan”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il centravanti del Milan, Rafael Leao, ha così parlato dopo lo 0-0 maturato contro il Borussia Dortmund: “La prima partita contro il Newcastle l’abbiamo controllata e abbiamo creato tanto. Oggi abbiamo iniziato così così, poi abbiamo creato occasioni pur non controllando per 90 minuti. Per quello che abbiamo fatto dovevamo uscire da qui con 3 punti. In Champions quando non fai gol, gli altri possono farlo. Contento della mia squadra e sapevamo di venire in un ambiente spettacolare, ma deluso dal risultato finale”.

Poi ha proseguito: “In cosa siamo mancati? In efficacia. Dobbiamo imparare da queste partite e pensare ad essere più cattivi alla prossima”.

Infine, sulla prossima sfida di Parigi: “Sappiamo che il girone è con squadre forti, ma siamo il Milan. Andremo in casa di una squadra con giocatori forti, ma il nostro obiettivo è passare il turno”.

