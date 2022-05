Leao sempre lui, poi la meraviglia di Theo: 2-0 Milan, scudetto più vicino

Festa Milan a San Siro, con i rossoneri che hanno battuto l’Atalanta e adesso sono ad un passo dallo scudetto. Tricolore che potrebbe arrivare già questa sera qualora l’Inter non vincesse a Cagliari.

Dopo un primo tempo bloccato il Milan è subito partito in quinta e ha trovato il gol al 57′ con Leao. Il portoghese, sfruttando un preciso assist dalle retrovie, si è trovato solo davanti a Musso e non ha avuto problemi nel battere l’argentino. Sulle ali dell’entusiasmo il diavolo ha continuato a spingere fino a trovare il raddoppio al 75′. Protagonista Theo Hernandez, che con uno spettacolare coast to coast ha messo in ghiaccio il match. Pochi i pericoli creati dai nerazzurri, che sono al momento fuori dall’Europa e dovranno vincere la prossima sperando in buone notizie dagli altri campi. Al Milan, in ogni caso, basterà non perdere col Sassuolo per tornare campione d’Italia.

FOTO: Twitter Milan