Leao: “Seconda stella? Ovviamente è un obiettivo. I nuovi acquisti hanno alzato il livello”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il nuovo numero 10 del Milan, Rafael Leao, ha così parlato dopo la sfida contro il Monza valida per il Trofeo Silvio Berlusconi: “Un onore poter giocare questa partita perché Silvio Berlusconi ha fatto la storia del calcio, siamo contenti di portare questo trofeo a Milano. Io leader? È normale, sono qui da 4 anni e ho la fiducia di tutti. Il numero 10 è stato un numero importante al Milan, ma voglio continuare a fare bene. Seconda stella? Ovviamente è un obiettivo, ma il campionato non è ancora iniziato e la società sta facendo un grande lavoro sul mercato. Siamo più forti in tutti i ruoli e sono contento perché i nuovi acquisti hanno alzato il livello. Dobbiamo avere la giusta fiducia verso questo campionato”.

Foto: Instagram Leao