Leao scherza: “Forse sono troppo veloce per la Serie A. Londra? Non mi piace il tempo lì”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista sul canale Youtube di Kick Game per parlare della sua stagione e non solo: “Serie A troppo semplice? Così sembra, forse sono troppo veloce. Il primo anno è stato difficile, poi con alcune skills e la velocità il secondo anno è stato molto meglio e poi sono cresciuto sempre di più. Voglio far vedere al mondo cosa so fare in campo e fuori”.

Tra Londra e Milano: “Le cose che preferisco della città sono il Duomo, lo shopping, i club e il cibo. Migliore che a Londra? Non so non ho provato. Non mi piace il tempo di Londra”.

Foto: Instagram Milan