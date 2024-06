Leao, Ronaldo e Lukaku: tre big ancora a secco all’Europeo

Fin qui non è stato certamente l’Europeo dei grandi bomber e delle grandi firme, però è alquanto curioso il caso di Cristiano Ronaldo, Lukaku e Rafael Leao: decisivi e determinanti nei club, ancora a secco all’Europeo. Dopo le reti di Mbappé e Lewandowski nell’ultimo turno del girone, sono probabilmente gli unici top player a non essersi ancora sbloccati. Ad onor del vero Lukaku ci era riuscito tre volte, ma tutte in offside. Curioso invece come Ronaldo, l’uomo dei record, sia inceppato in uno negativo, uno dei pochissimi della sua carriera: per la prima volta infatti non è riuscito a segnare nella fase a gironi di Europei o Mondiali. Il tutto venendo da una stagione da 35 reti e 11 assist in campionato, ma attenzione…adesso che il livello si alzerà Cristiano vorrà farsi trovare pronto. Rafael Leao invece si trova spesso nell’occhio del ciclone, specialmente ora che non sta conducendo un Europeo di livello, ricordato principalmente per essere stato squalificato dopo due gialli per simulazione. Ma al netto dell’ironia la sua stagione personale in rossonero è stata molto buona come dimostrano i numeri ( 15 gol e 14 assist), fin qui però nella manifestazione non ha mostrato le sue qualità, forse anche in virtù di una posizione non congeniale nel primo match (seconda punta in un 3-5-2). Lukaku fra i due è stato quello più sfortunato: 3 gol in fuorigioco e uno stato fisico abbastanza buono, chiaro che da un attaccante come lui ci si aspetti sempre di più.

Foto: instagram Belgio