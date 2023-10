Leao: “Risultato ingiusto per quanto visto in campo, questa sconfitta non ci abbatte”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha pubblicato un post su Instagram dove ha espresso la sua opinione in merito al match contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Risultato ingiusto per quello che abbiamo fatto durante i 90 minuti, orgoglioso dei miei compagni che nonostante l’inferiorità numerica hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo che non è stato possibile. Questa sconfitta non ci sconvolgerà perché continueremo a dimostrare di essere un gruppo fantastico”.

Foto: twitter milan