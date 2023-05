Leao risponde alla polemica dei tifosi bianconeri: “Non volevo mancare di rispetto”

Polemiche su Rafael Leao. Dopo la vittoria sulla Juventus, l’attaccante portoghese, ricevuta una maglietta bianconera, l’ha messa dentro i pantaloncini nei saluti di fine gara. Un gesto non andato giù ai tifosi bianconeri. Così, via Twitter, Leao ha voluto scusarsi con chi si fosse offeso: “Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essersi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni!! Forza Milan. L’odio è dannatamente vero”.

Foto: Instagram Leao