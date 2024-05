Leao risponde ai fischi sui social: “Grazie di esistere a quelli che non sanno il significato di tutto questo”

Momenti particolari per Rafael Leao. Il numero 10 infatti è stato sostituito al 67′ di Milan-Genoa, da Pioli, che ha scelto di mandare in campo Okafor, e il portoghese è uscito dal camposubissato dai fischi. Su Instagram l’attaccante rossoneri ha risposto con un post. Le sue parole: “Grazie di esistere a quelli che non sanno il significato di tutto questo… più che passione è una religione!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Foto: twitter Milan