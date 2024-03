Leao rientra in anticipo a Milanello. Non giocherà nell’amichevole tra il Portogallo e la Slovenia

Rafael Leao si prepara a rientrare a Milanello. L’attaccante portoghese, in gol ieri nel corso dell’amichevole vinta dal suo Portogallo contro la Svezia, non prenderà parte alla prossima amichevole della nazionale lusitana, impegnata con la Slovenia. Tale forfait non è dovuto ad alcun problema fisico dell’esterno dei rossoneri, ma ad una pura scelta tecnico del CT Roberto Martinez.

Foto: Instagram Leao