Leao: “Resto al Milan. Il club mi ha aiutato in una situazione difficile. Sono leale”

Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in merito al futuro, guiurando amore ai colori rossoneri.

Queste le sue parole: “Il mio futuro è al Milan. Sono qui e ho ancora un contratto di quattro anni. Il Milan mi ha aiutato quando ero in una situazione difficilissima, mi è stato vicino. Io non dimentico, sono leale. Sono arrivato da ragazzino, qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Voglio vincere ancora, la mia testa è qui”.

Foto: sito Milan