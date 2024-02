Leao replica agli insulti razzisti: “Persone con la mente piccola”. Il Milan: “Siamo con te”

Rafael Leao non ci sta e risponde. Dopo l’ennesimo insulto razzista ricevuto sui social, il calciatore portoghese ha deciso di ricondividere la story su Instagram in cui era finito nel mirino di un hater. Finito nel mirino della critica per un rendimento altalenante, Leao non ha digerito il commento del tifoso poiché andato oltre la soglia e sfociato in un insulto razzista. Un tifoso rossonero ha pubblicato una storia con una foto di Leao con su scritto: “Non ti riesco più a vedere e a sopportare. Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui co****ni. Vattene tu e chi ti segue”. Non è tardata ad arrivare la risposta del portoghese: “Sfortunatamente, nel mondo ci sono ancora questo tipo di persone con una mentalità piccola”. A sostegno dell’attaccante rossonero, c’è anche il Milan che ha scritto: “Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo”.

foto: Rafa Leao Instagram