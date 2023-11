Grande apprensione in casa Milan per lo stop di Rafael Leao, costretto al cambio dopo appena 8′ nella gara che vede i rossoneri in campo contro il Lecce al Via del Mare. Il portoghese si è fermato su uno scatto e ha subito chiesto il cambio: dentro Okafor. Stando quanto riportato da Dazn, Pioli ha infatti chiesto a Leao come stesse, al che il portoghese ha rassicurato il suo tecnico: “Mi sono fermato subito”.

Foto: Instagram Leao