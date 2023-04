Leao: “Questo è il Milan. Esultanza? Voglio solo rispondere sul campo, le altre cose da fuori mi caricano”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha così parlato dopo il successo per 4-0 contro il Napoli: “Sapevamo che era una partita importante, contro un grande avversario che sta facendo bene. Sapevamo che era una partita importante contro un grande avversario. Abbiamo ascoltato qualche voce fuori da Milanello che ha ci dato energia in più. Questo è il Milan”.

Poi sull’esultanza: “Voglio solo rispondere in campo e ascoltare il mio allenatore. Altre cose mi mettono ulteriore carica, ho avuto mesi complicati ma mi sono ritrovato grazie all’allenatore e alla squadra”.

Infine, su Kvicha Kvaratskhelia: “Con chi ho scambiato la maglia? Con Kvara. Sono un grande fan di Kvara, mi piace per quello che fa in campo. Penso che sia simile a me, gli piace puntare l’avversario. Sta facendo una grande stagione”.

Foto: Instagram Milan