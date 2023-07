Leao: “Quest’anno dobbiamo vincere un trofeo. L’anno scorso ci è mancato qualcosa”

Rafael Leao ha parlato dal ritiro del Milan negli States, soffermandosi su cosa si aspetta dalla prossima stagione.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, la maglia del Milan è molto importante. Sarà bello giocare a San Siro con la maglia numero 10. Ne ho parlato con la società, li ringrazio per la fiducia nel darmi questa maglia”.

Sul lavoro: “Abbiamo iniziato ora, non sono al 100% ma ci stiamo allenando molto sulla corsa per arrivare ai primi giorni di campionato per essere al top. So cosa posso dare alla mia squadra, ogni partita provo a fare la differenza perché se la squadra sta bene sto bene anche io”.

Sui nuovi arrivati: “I nuovi sono entrati molto bene, l’ambiente è tranquillo anche per i giovani. Penso stiano facendo un ottimo lavoro, hanno fatto bene nelle prime settimane e da quanto ho visto nella partita con il Real siamo molto forti. Sono al Milan da quattro anni, quando sono arrivati c’erano giocatori che mi hanno preso per mano ed è quello che sto facendo io oggi con chi arriva, per aiutarli. Il Milan è un club storico, non è facile arrivare e fare vedere a tutti dove sono”.

Il rapporto con i compagni: “Cerco sempre di trovarmi bene fuori dal campo, poi in campo per chimica e connessione. Così sono più facili le combinazioni in campo, ma tutti quelli che sono arrivati sono forti, sono contento di giocare con loro perché hanno grande qualità. Sto cercando di parlare un po’ di più e di essere una voce in più per la squadra, ma ci sono giocatori più importanti di me che hanno questa capacità di sapere come parlare alla squadra”.

Gli obiettivi: “Ibra ci ha mandato un messaggio: da lontano tifa per noi, è uno di noi. Ci vedremo presto. Ho firmato per cinque anni, voglio stare qui, è un progetto bello e importante, da giovani. Prima di firmare sapevo che al Milan potessi ancora migliorare e raggiungere i miei obiettivi. Un sogno l’ho realizzato, era vincere lo scudetto, ora manca la Champions che è un trofeo che tutti vogliono vincere. In Italia è difficile, quest’anno ha vinto il Napoli e ci sono tante squadre forti. Non bisogna perdere punti, ma tutti in Italia sono forti e quest’anno in tante in Europa lo hanno dimostrato. Abbiamo fatto vedere che la Serie A c’è”.

Sulla scorsa stagione: “Per me lo scorso è stato un anno importante, ho consolidato quello che dovevo, per far vedere quanto so fare. Quest’anno dobbiamo finire la stagione con un trofeo. L’anno scorso abbiamo fatto bene ma qualcosa è mancato, quest’anno dobbiamo capire bene le cose che chiede il mister e fare una stagione da grande squadra”.

