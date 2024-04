Leao: “Quando sbaglio una partita cerco sempre di tornare più forte. Ho ritrovato fiducia”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV in vista della sfida con la Roma in Europa League.

Queste le sue parole: “Spero di aiutare la mia squadra: se non faccio gol, spero di giocare bene e vincere. Questa è la cosa più importante, andare avanti. Dopo l’andata che non ho fatto tanto bene ero deluso e a Sassuolo volevo dare la risposta giusta. Io sono così, se sbaglio cerco sempre di tornare ancora più forte, imparare dai miei errori: ho fatto bene ma purtroppo non abbiamo vinto. Ho ritrovato fiducia, la gioia di fare bene e di aiutare i miei compagni“.

Foto: Instagram Milan