Leao: “Per fare quello step in più devo vincere trofei importanti. L’Europa League è un obiettivo, ma puntiamo alla Champions”

Rafa Leao, stella del Milan, ha parlato al Corriere della Sera, soffermandosi sulle ambizioni personali e del Milan.

Queste le sue parole: “Per crescere devo vincere cose importanti, come la Champions o l’Europa League. Le cose belle si dimenticano troppo velocemente, quindi bisogna vincere ogni anno, il più possibile. Quando sei al Milan devi farlo, non è una scelta, è un dovere. Per lasciare il tuo nome nella storia. In questo senso l’Europa League è l’obiettivo più immediato: “Ci sono molte squadre forti, ma abbiamo in testa un’idea chiara: arrivare in finale e vincere“.

Foto: sito Milan