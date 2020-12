Leao, problemi in Portogallo: pignorati 35mila euro

Non si placa la polemica tra l’attaccate del Milan, Rafael Leao e lo Sporting Lisbona. L’attaccante rossonero si è visto pignorare dei beni in Portogallo per un importo pari a 35mila euro. A richiedere l’atto giudiziario al tribunale di Lisbona, infatti, è stato lo Sporting Lisbona, suo ex club, che vuole far valere la sentenza del Tas che ha costretto il portoghese a risarcire 16,5 milioni al suo vecchio club: Leao si svincolò dallo Sporting in maniera unilaterale nel 2018 a causa di un’aggressione subita da tutta la squadra da parte dei tifosi. Firmò poi, da svincolato, con il Lille. Secondo quanto riportato da A Bola la prima rata pignorata in Portogallo è quantificabile in circa 35mila euro e si riferisce al patrimonio del giocatore in Portogallo. Il quotidiano portoghese ha aggiunto che sono state informate anche le autorità francesi e italiane.

foto: Twitter Milan