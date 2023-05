Leao predica calma: “Mai correre contro il tempo, ogni cosa ha il suo momento”

Rafael Leao è uno dei temi caldi della settimana per due motivi. Il primo è l’infortunio rimediato dal portoghese contro la Lazio (elongazione) gli ha fatto saltare l’andata della semifinale di Champions. Il secondo, invece, riguarda il rinnovo con il Milan ormai in cassaforte (manca solo l’ufficialità). Sul proprio profilo Instagram, Leao ha pubblicato un post con questa frase: “Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo”. Il portoghese non ci sarà neanche domani contro lo Spezia, puntando a tornare disponibile per il ritorno di Champions League contro i nerazzurri di martedì.

Foto: Instagram Leao