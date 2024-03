Leao polemico sui social: frecciata all’Inter e a Barella

Rafael Leao protagonista sui social. L’attaccante del Milan, sul suo profilo X, ha ripubblicato un post di un utente nel quale si critica l’ammonizione, comminata nel finale del match con la Fiorentina dall’arbitro Maresca, al compagno di squadra Fikayo Tomori. Il difensore inglese, salito nell’area viola per una palla inattiva, ha appoggiato sul fondo il pallone che stava uscendo dal campo, ritardando di qualche secondo la ripresa del gioco da parte dei padroni di casa. Gesto punito con il cartellino giallo. Nel post si evidenzia la differenza tra il gesto di Tomori e una protesta ben più palese di Nicolò Barella durante Inter-Verona, che aveva scagliato in tribuna il pallone per protesta dopo un’interruzione di gioco.

Foto: Instagram Milan