Leao: “Per me doveva finire 3-0. A Londra per vincere e passare il turno”

Rafael Leao, eletto MVP di Milan-Tottenham, si è concesso ai microfoni di uefa.com per commentare l’1-0 conquistato dalla squadra rossonera nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League: “Sono contento della squadra, sapevamo che era una partita importante. Abbiamo fatto un buon lavoro e ottenuto una vittoria importante. Secondo me questa partita doveva finire 3-0 visto che abbiamo avuto occasioni importanti. Abbiamo fatto il nostro dovere, ma manca ancora una partita. Giocheremo a Londra, sappiamo che sarà difficile, ma andremo là per vincere e passare il turno”.

Foto: Instagram Milan