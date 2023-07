Leao: “Patto d’amore con il Milan. Se vinciamo lo scudetto, mi tatuo le due stelle”

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove parla – tra le altre cose – del suo rinnovo: “Patto d’amore con il Milan. Nella mia testa c’era già la decisione, ci ho pensato tanto, era solo una questione di timing, di scegliere il momento giusto” ha detto il portoghese. Sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo vincere un trofeo. Dobbiamo allenarci e capire quello che vuole il mister per fare una stagione da grande squadra. Se vinciamo lo scudetto, mi tatuo le due stelle”. Poi Leao dice la sua sul suo nuovo numero di maglia: “Sono orgoglioso di avere il 10 ma sarà ancora più bello giocare con la 10 a San Siro. Mi piaceva tanto, come mi piace il 7, ma è di Yacine Adli”. Infine, sui nuovi: “Sono molto forti. Pulisic può fare la differenza a destra e a sinistra, Loftus-Cheek è il giocatore che spingerà la squadra da dietro in avanti, mentre Reijnders calcia bene, è forte nel passaggio. Possiamo fare una bella stagione”.

Foto: Instagram Milan