Leao: “L’atmosfera al Milan è la migliore che abbia avuto. E Mbappé dovrebbe venire qui”

Rafael Leao difficilmente ci sarà mercoledì sera nel derby di andata contro il Milan valevole per le semifinali di Champions. Sarebbe troppo forte il rischio, quindi possibile forfait in modo da averlo per la gara di ritorno. Con il rinnovo di contratto sempre più vicino, il portoghese ha rilasciato un’intervista a The Residency: “Non preoccupatevi per il mio infortunio, tornerò presto, ho fatto le cure e dormito. L’atmosfera al Milan è la migliore che abbia mai avuto. Mbappè dovrebbe venire al Milan, è già un tifoso rossonero. Il miglor momento qui a Milano è quando ho vinto lo scudetto”.

Su De Ketelaere: “Charles sarà un importante giocatore per noi nel presente e nel futuro, ha grandi qualità”.

Prossimi progetti personali?: “Uscira il mio album a giugno, credo.”

Foto: Instagram Milan