Leao: “Non ho mai pensato di andarmene, voglio fare la storia del Milan”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, è tornato a parlare del rinnovo con il club rossonero: “La decisione era già stata presa prima di firmare il contratto, ho detto ai dirigenti che era quello che volevo. Quando sono arrivato al Milan la società mi ha sostenuto in maniera incredibile, non ho pensato a nessun altro club o ad andarmene, voglio fare la storia al Milan”.

Poi ha proseguito parlando della finale di Champions: “Quando sono sceso negli spogliatoi stavo parlando con Ruben Dias della partita e poi è arrivato Bernardo Silva. È stato un peccato non essere arrivato in finale ma ero felice per loro. Entrambi mi aiutano molto”.

Foto: Instagram Leao