Leao nominato giocatore del mese di ottobre

L’ala portoghese del Milan, Rafa Leao, è stato nominato giocatore del mese di ottobre. Superando nei voti Barella, Lookman, Milinkovic Savic e Osimhen. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall’8ª alla 12ª della Serie A TIM 2022/2023. Il comunicato:

“Il voto dei tifosi nel sondaggio di EA SPORTS ha riconosciuto il talento e le doti tecniche di Rafael Leao, che con le sue accelerazioni è stato fondamentale per le vittorie rossonere nel mese di ottobre – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. A partire da questa stagione abbiamo voluto dare ancora più importanza agli appassionati del nostro campionato e siamo molto soddisfatti della grande partecipazione alle votazioni per il Player Of The Month sulla piattaforma di EA SPORTS. Dopo il premio di MVP della scorsa stagione di Serie A TIM l’attaccante portoghese si conferma uno dei Top Players del torneo, un calciatore capace, con giocate spettacolari, di indirizzare le partite».

Il premio “EA Sports Player Of The Month” sarà consegnato all’esterno, fresco di convocazione al Mondiale con il Portogallo, prima del fischio di inizio di Milan-Fiorentina.

Foto: Twitter Milan