Leao-Milan: rinnovo fatto. Ma i tempi dell’annuncio possono slittare

È stata fatta troppa filosofia sul giorno dell’annuncio per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Uno slittamento di date che è apparso quasi uno stillicidio. Non ci sono intoppi sull’accordo fino al 2028, ma in base a quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il tanto atteso annuncio potrebbe non esserci domani, ma slittare alla prossima settimana.

Nonostante il rinnovo sia cosa fatta tra #Leao ed il #Milan l’annuncio dell’ufficialità dell’accordo potrebbe non arrivare già nella giornata di domani https://t.co/BrTkm4xeK0 — Gianluigi Longari (@Glongari) May 25, 2023

Foto: Instagram Leao