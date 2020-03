Leao: “Milan? Quando mi hanno chiamato non ci ho creduto. Ora sogno Champions e scudetto”

Rafael Leao torna a parlare della sua avventura al Milan. L’attaccante rossonero ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcio 2000, questi i passaggi più significativi: “La chiamata del Milan? Onestamente, all’inizio non ci ho creduto. Poi però, quando ho parlato con Maldini, una leggenda rossonera e del calcio mondiale, che ha vinto tantissimi titoli, ero felicissimo. Incredibile aver ricevuto la chiamata del Milan, è stato un altro di quei momenti che non scorderò mai. Come mi trovo? Benissimo. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter giocare con questi colori. Sono felice e grato al Milan che ha puntato su di me. Cosa mi piacerebbe vincere con il Diavolo? Beh, sarebbe fantastico riuscire a vincere lo scudetto e poi magari portare a casa anche la Champions League”, ha chiuso Leao.

Foto: Twitter ufficiale Milan