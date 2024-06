Leao: “L’Europeo è un sogno. Turchia? Calhanoglu fa la differenza”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Turchia, Rafael Leao ha così parlato: È una partita importante, contro una squadra di qualità. Loro sono pericolosi, non possiamo dargli troppi spazi e individualmente possono fare la differenza. Abbiamo studiato bene quello che ci ha chiesto l’allenatore e penso che sarà del tutto diverso dalla partita contro la Repubblica ceca, ma entriamo per vincere”.

Mi sono preparato mentalmente, perché gli Europei sono sempre stati un obiettivo e un sogno. Competere con la maglia della Nazionale è motivo di orgoglio. Mi sto godendo grandi giocatori, con un grande allenatore e il mio obiettivo è fare una grande campagna collettivamente e anche individualmente”.

Sulla Turchia: “Hakan Calhanoglu fa la differenza, ho giocato con lui al Milan ed ha tantissima qualità, tira bene ed è pericoloso, poi Guler, che gioca nel Real Madrid e che alla sua età può già fare la differenza, e anche Yılmaz”.

Foto: Instagram Leao