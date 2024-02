Leao: “La scelta del numero 10? Per Del Piero”

Nel corso della presentazione del suo libro “Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda”, Rafael Leao, attaccante del Milan, ha svelato anche un aneddoto sulla scelta della maglia numero 10 in carriera.

Queste le sue parole: “Ho scelto la numero 10 per Del Piero e per tanti altri campioni che l’hanno indossata, e che sono i miei idoli, ma in particolare Alex”.

Foto: twitter Milan