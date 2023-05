Leao: “Il prossimo step è vincere la Champions e il Pallone d’Oro. Il difensore più duro affrontato? Thiago Silva”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato al proprio canale Youtube, rispondendo alle domande dei tifosi.

Queste le sue parole: “In caso di vittoria della Champions cosa farei? Mi tingerei i capelli di rossonero per rappresentare il Milan e Milano”.

Qual è stato invece il più importante che ha vinto? “Lo Scudetto. Sono al Milan da tre anni e mezzo e vado verso il quarto. Era il titolo che i tifosi del Milan si aspettavano da tempo. Abbiamo vissuto una festa incredibile, non avevo mai avuto la sensazione di vincere un titolo così importante. Penso sia stato il più straordinario della mia carriera”.

Se potesse cambiare qualcosa nella sua carriera, cosa cambierebbe?

“Niente. Ho avuto dei momenti brutti ma altri belli. Quelli brutti mi hanno aiutato a crescere come giocatore, come persona. Non cambierei nulla. Grazie a questo sono arrivato dove sono e sono certo che mi aiuterà anche a raggiungere il mio obiettivo”.

Qual è stato l’avversario più difficile che ha affrontato? “Thiago Silva, è un giocatore esperto, ha qualità, capisce bene gli spazi. La parola giusta è giocatore intelligente. Anche Danilo è forte”.

Chi sono i suoi riferimenti o i suoi eroi? “Tra i miei riferimenti c’è Cristiano Ronaldo. Eroi? Mio padre”.

Chi era il suo giocatore preferito? “Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Robinho e Neymar”

Qual è stata la partita più memorabile della sua vita? “Sporting-Porto. Ho segnato il mio gol in campionato, in una partita in cui si stava decidendo il titolo. Non mi aspettavo di entrare, ho segnato contro Casillas. Quella è una partita memorabile per me”.

Come si è sentito ad arrivare quattordicesimo nella lista del Pallone d’Oro? “Sinceramente mi aspettavo di essere in classifica ma non così vicino ai primi dieci. È stata una grande soddisfazione per me. Nel corso degli anni ho mostrato il mio calcio, devo ringraziare tutti i colleghi, il mio club e le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato. Il primo anno spero di essere nelle prime dieci posizioni. Penso che il sogno di un giocatore sia vincere il Pallone d’Oro. Spero di raggiungere questo obiettivo”.

