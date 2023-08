Leao: “Il mio idolo Ronaldo. Momento imbarazzante? Quando un tifoso mi ha baciato un piede”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato ospite a The Residency, a cui ha risposto ad alcune domande. Così il portoghese: “Il momento più emozionante? Il debutto in prima squadra. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo. Il momento più imbarazzante? Quando un tifoso mi ha baciato un piede. L’aspetto più bello di essere famosi? Le persone che ti riconoscono in strada per il tuo lavoro. E quello più brutto? Dover fare troppe foto”.

