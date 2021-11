Leao: “Il derby sarà una battaglia, vogliamo vincerlo. Ibra è un esempio, Maldini un idolo”

Rafael Leao ha parlato alla vigilia che porta al derby tra Milan e Inter. In un’intervista a La Repubblica, l’attaccante rossonero ha analizzato il match: “Il Derby di Milano è simile a quello di Lisbona che ho vissuto. In campo è una battaglia: vincerlo è importante. Ricordo bene la grande atmosfera nel mio primo derby, anche se l’abbiamo perso. Poi quello che abbiamo vinto l’anno scorso col mio assist a Ibra, anche se non c’era il pubblico. Quest’anno vogliamo vincere davanti ai tifosi”.

Le parole su Pioli, Maldini e Ibrahimovic: “Pioli, un allenatore esigente. Maldini, un idolo che parla con semplicità affinché ognuno di noi dia il meglio. E poi Zlatan, un vero esempio per il passato e per il presente”.

Foto: Twitter Milan