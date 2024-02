Leao: “Ho preso solo una botta, è tutto a posto”

Rafael Leao, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita di Europa League vinta per 3-0 contro il Rennes: “Il gol mi mancava, ma stavo facendo bene anche senza segnare. Il calcio è uno sport collettivo, ma segnare dà fiducia. I tifosi sono stati al mio fianco anche nei momenti più complicati, mi hanno sempre dato la forza per andare avanti: devo ringraziare loro ma anche i compagni, che fanno parte della mia famiglia. Theo Hernandez facilita il mio gioco, è un calciatore fortissimo: quando lui parte da dietro, nessuno lo ferma. Possiamo giocare ad occhi chiusi, è molto facile quando si hanno in squadra giocatori così”.



Sul sogno scudetto: “Mancano tante partite, è difficile ma non impossibile. Ogni partita è importante, dobbiamo restare sempre concentrati: siamo forti, stiamo facendo bene. Siamo fiduciosi di poter arrivare al top”.

Infine, sull’infortunio: “Ho preso soltanto una botta, è tutto a posto”.

Foto: Instagram Milan