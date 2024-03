Leao: “Futuro? Non lo so ancora, ma il Milan è la mia casa. Sogno di vincere qualcosa di importante”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’esterno offensivo del Milan, Rafael Leao, ha così parlato al termine della gara vinta per 2-1 contro la Fiorentina: “Era un obiettivo vincere a Firenze, dove non succedeva da tanto tempo, era difficile perché la Fiorentina è una squadra di qualità. Nel primo tempo potevamo fare già tre gol, nel secondo siamo entrati con la testa giusta e l’abbiamo chiusa. La squadra sta bene e io mi trovo meglio, più in fiducia, sono felice per Chukwueze che ha fatto una grande partita, è anche grazie a lui se abbiamo vinto”.

Sul futuro: “Se resterò a lungo? Ho un contratto con il Milan, il futuro non lo so ancora ma il Milan è la mia casa, questo club mi ha aiutato a crescere e sono felice qua”.

Infine, sul sogno da realizzare: “Vincere qualcosa di importante, siamo in una competizione molto importante come l’Europa League però adesso c’è un’altra gara da giocare col Lecce per andare ancora più avanti in classifica e aumentare il vantaggio sul terzo posto”.

foto: Rafa Leao Instagram