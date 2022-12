Leao: “Futuro all’estero? Sì, ma più avanti. Ora penso solo al Milan”

Durante l’intervista concessa al podcast Desconstruir di RDP Africa, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha così parlato del suo futuro: “Esperienze in un nuovo campionato? Sì, in futuro… ma ora sono concentrato al 100% sul Milan. Sono in un top club e sono sotto contratto, mi piace anche la città di Milano. Quest’anno ho visto molte partite, mi piace l’Arsenal, credo che giochi molto bene”.

Foto: Instagram Milan