Leao fermato dai pali, ci pensa Tomori a regalare il vantaggio al Milan contro la Juve: 1-0 all’intervallo

Termina 1-0 la prima frazione di gioco a San Siro tra Milan e Juventus. La prima chance di passare in vantaggio capita alla Juventus: al 10′, Locatelli recupera palla e innesca una ripartenza cinque contro due, palla a Cuadrado che entra in area ma il suo diagonale termina di un soffio sul fondo. Poi è il turno di Rafael Leao. La prima al 19′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il portoghese tocca con il tacco deviando il pallone verso la porta ma coglie il montante alla destra di Szczesny. Poi, al 34′, il portoghese calcia dalla distanza ma, a Szczesny battuta, la sfera scheggia il montante e termina sul fondo. Un vantaggio solo rimandato, infatti, al 46′ sarà Fikayo Tomori a portare in vantaggio i rossoneri: sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Giroud conclude verso la porta ma il pallone colpisce Tomori che, tenuto in gioco da Danilo, si volta e conclude con potenza alle spalle di Szczesny. Milan in vantaggio all’intervallo.

Foto: Instagram Tomori