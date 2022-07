Leao è carico: “Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati!”

Attraverso il proprio profilo Instagram, Rafael Leao ha pubblicato qualche foto in cui lo si vede impegnato in allenamento in questi primi giorni di ritiro.

La didascalia che l’attaccante portoghese scrive è: “Nuove onde in arrivo. Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati!!”

Foto: Instagram personale