Leao dopo la firma: “Sono molto contento per il rinnovo. La 10? Vediamo, vediamo”

Appena terminato l’incontro tra Rafael Leao e la società per la firma del rinnovo di contratto tra il portoghese ed il Milan. All’uscita di Casa Milan Leao ha salutato tifosi e addetti ai lavori: “Sono molto contento per il rinnovo. Felice di indossare ancora questa maglia. Non so se avrò la numero 10, si vedrà”. Il Milan annuncerà a breve l’accordo preso con il talento portoghese per il rinnovo fino al 2028. Intanto i rossoneri twittano “L’onda è in arrivo”, ricordando l’esultanza di Leao.

Foto: Instagram Milan