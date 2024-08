Leao: “Diventerò papà di due gemelli. Quest’anno più gol e cattiveria, come vuole Ibra”

Leao scalda i motori, nel ritiro americano in New Jersey, in vista della prossima stagione e in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha rivelato che presto diventerà papà: “Diventerò papà tra poco di due gemelli. Dovrebbero nascere a novembre. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto carina, a me i bambini piacciono. Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei”. L’attaccante portoghese ha svelato anche i nomi dei suoi figli: “Si chiameranno Rodrigo e Thiago”. Leao ha parlato anche del suo stato di forma e dei suoi obiettivi per la prossima stagione: “Non faccio mai allenamenti noiosi, cerco di sfruttarli per fare quello che mi piace. Sono stato con il mio personal trainer, ho fatto tiri, colpi di testa. Voglio fare più gol, cercherò di fare tutte e due le cose, le giocate e i gol”. Poi un pensiero sul nuovo tecnico rossonero Fonseca: “È una persona diretta, molto, fa vedere subito quello che vuole. Le sue squadre hanno giocato sempre un bel calcio e per gli attaccanti è top: mi vedo bene con lui e anche i compagni sono contenti. Gli allenamenti sono molto intensi, sempre con la palla, secondo me abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco, sarà bello. Per me è l’allenatore giusto. Mi chiede di stare largo, cercare la palla, fare uno-due per arrivare vicino all’area”. E su Pioli: “Io e lui siamo cresciuti insieme. Mi ha aiutato, mi ha dato l’opportunità di essere un giocatore importante e lo devo ringraziare per sempre: rimarrà uno degli allenatori più importanti”. Leao ha anche parlato del suo rapporto con Ibra: “Quando giocavamo l’amicizia era diversa, lo avevo sempre al mio fianco. Ora, se ho bisogno, so che posso chiamarlo a qualsiasi ora. È una delle persone che possono portarmi a un altro livello. Mi parla di mentalità, dice che in campo devo essere più cattivo”.

Foto: Rafa Leao Instagram