Leao: “Deluso, ma con la certezza che il futuro sarà ridente”

Con un post diffuso tramite i propri canali social, l’attaccante del Milan e della nazionale portoghese ha voluto esprimere le sue emozioni a seguito della sconfitta ai rigori contro la Francia che ha sancito l’eliminazione del Portogallo da Euro2024. Ecco le parole di Leao: “Grandissimo orgoglio di essere portoghese e per tutto quello che abbiamo fatto in questa competizione, chiaramente deluso di non essere arrivato oltre ma con la certezza che il futuro sarà ridente. Dimostriamo la nostra capacità di mettere gli avversari in difficoltà con il nostro talento e la nostra personalità in ogni partita. Ho goduto al massimo questa esperienza con un gruppo di lavoro che posso chiamare famiglia! Un grazie che arriva a tutti i portoghesi che hanno avuto con noi dall’inizio alla nostra ultima partita”.

Foto: Instagram Leao