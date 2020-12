Leao: “Daniel Maldini vi sorprenderà. Un rigore decisivo? Lo farei tirare a Ibra”

L’uomo più veloce della Serie A, Rafael Leao il recordman del gol più veloce, difficilissimo da superare, ha rilasciato una lunga intervista a 4-3-3 dove ha parlato di diversi temi e aneddoti del Milan.

Queste le sue parole: “La squadra è in un buon momento, stiamo andando al di là di ogni limite e non ci poniamo freni, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Chi è il più veloce della squadra? Se sono in campo, sono io il più veloce. Quando esco è Theo Hernandez”.

Su Ibra: “Zlatan Ibrahimovic, è lui il leader dello spogliatoio. A chi farei tirare il rigore decisivo in una finale di Champions League? Direi sempre Ibra, ma ha sbagliato gli ultimi che ha tirato. Kessie, contro la Fiorentina, ne ha segnato uno e sbagliato uno. Lo farei comunque calciare a Zlatan, lui vive per certi momenti”.

Su Daniel Maldini: “Chi è il più talentoso? Daniel Maldini. E’ forte. Onestamente dico lui anche per chi ci sorprenderà nel 2021. Maldini ha tanto talento. Spero che l’anno prossimo abbia più chance per mettersi in mostra, perchè gli voglio bene da amico e come calciatore ha tanto talento”. ​

Curiosità da spogliatoio: “Chi si veste meglio e chi peggio? Io sono quello che si veste meglio. Il peggiore invece è Castillejo, indossa la tuta con le calze alte. E’ un disastro. Calhanoglu è il più simpatico. Chi dovrebbe essere il prossimo a tingersi i capelli di biondo? “Calhanoglu”.

Musica che si ascolta: “Dalot ascolta la musica migliore, Rebic la peggiore. Rispetto la musica del suo paese, ma quando la mette è strana. Con chi canterei? Saelemaekers. Sa cantare. Ha fatto anche lui una canzone, me l’ha fatta vedere, è in francese. Ha un buon flow. Kessie è il miglior ballerino, si muove bene. Il peggiore invece è Gigio Donnarumma. Non si muove, è troppo alto”.

Foto: Twitter Milan