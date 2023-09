Leao: “Da tre anni provo la rovesciata. Al derby penso dopo la sosta”

Il successo del Milan ai danni della Roma è arrivato anche grazie alla rovesciata di Rafael Leao, che ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Era una partita importante, dall’inizio abbiamo fatto tutto per vincere, controllando il gioco e palleggiando bene, segnando meritatamente. Hanno fatto il gol del 2-1 ma chi è rimasto in campo ha fatto un lavoro incredibile. Da tre anni cercavo la rovesciata, è successo oggi e sono molto contento, ma la vittoria la cosa più importante per mantenere il livello e andare alla sosta tranquilli. Sono uno in più per aiutare dentro e fuori dal campo, ma anche chi era in panchina i compagni hanno aiutato per vincere: sono felice di tutti, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Al derby penso dopo la sosta”.

Foto: Instagram Milan