Leão: “Da bambino sceglievo sempre il Milan alla Play, felice di essere qui. Su Piatek…”

Rafael Leão, da ieri ufficialmente un nuovo attaccante del Milan, ha rilasciato la prima intervista ai microfoni di Milan TV: “Da bambino sceglievo sempre il Milan alla Playstation. È sempre stata una squadra molto forte, ha vinto 7 Champions e tanti giocatori straordinari hanno vestito questa maglia: Maldini, Rui Costa, Kakà, Seedorf, gente che ha fatto la storia del calcio. È bello essere qui. Kakà era un fuoriclasse, i brasiliani hanno un talento speciale. Lui è nella storia del Milan, ha vinto un Pallone d’Oro e sono orgoglioso di essere qui dove ha giocato lui. Quando giochi con due attaccanti hai più possibilità di segnare. Uno si occupa più dell’area di rigore, l’altro svaria. Io sono qui per aiutare la squadra, a prescindere dal ruolo. Voglio aiutare il Milan. Piatek è un grande giocatore, aveva già dimostrato al Genoa di saper segnare e al Milan si è ripetuto. Spero di aiutarlo con tanti assist; più gol farà, meglio andrà la squadra. Sono un giocatore veloce, mi piace puntare l’uomo e fare assist. Anche segnare fa parte del mio bagaglio tecnico, ma non sono individualista. Gioco per la squadra e per aiutare i compagni, darò il massimo”.

Foto: Milan Twitter