Leao: “Conceicao potrebbe morire per la sua squadra. E io cerco di fare lo stesso”

Autore del gol che ha deciso Milan-Girona, l’attaccante rossonero Rafael Leao ha così commentato il match di Champions League andato in scena stasera a San Siro ai microfoni di ‘Prime Video’: “E’ una gioia giocare con questa maglia e in Champions League. Stiamo facendo un lavoro incredibile, era una gara molto importante per andare avanti e siamo felici per quanto accaduto. L’ambiente nello spogliatoio è molto bello, stiamo iniziando a capire cosa vuole il mister”.

Sulle differenze tra Conceicao e Fonseca: “Sono allenatori diversi. La cosa più importante oggi è la mentalità, dobbiamo restare sempre sul pezzo. Lui non mi molla mai, mi chiede di restare sempre acceso. Nella ripresa abbiamo difeso insieme e siamo riusciti a difendere il vantaggio. Quanto incide Conceicao sulle mie prestazioni? Tanto, tanto. Sta cercando di aiutarmi come uomo e giocatore e io sto cercando di capire cosa vuole lui. E’ quel tipo di persona che può morire per i suoi giocatori e io cerco di fare lo stesso”.

Infine: “Io cerco di dare sempre il 100% per la squadra. A volte va bene, altre no. Oggi è andata molto bene ma è merito della squadra, è andata bene”.

