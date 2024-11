Leao: “Con Fonseca tutto risolto, sa che non mi piace andare in panchina”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ala del Milan, Rafael Leao, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro lo Slovan Bratislava: “Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e concedere di meno, per questo hanno fatto gol. Alla fine però abbiamo creato di più, è questo che ci ha portato alla vittoria. Up and Down del Milan?È così. Dobbiamo entrare nella partita per vincere e far vedere all’avversario che dobbiamo vincere. Con Fonseca tutto risolto. Lui sa che non mi piace andare in panchina, ma anche se non parto titolare cerco di dare sempre il massimo. I risultati arrivano col tempo. In Champions? Questa partita era troppo importante, non potevamo non farlo. Mancano ancora 4 gare, dobbiamo tornare essere felici per continuare a giocare queste partite qua”.

Foto: Instagram Milan