Leao apre, Quagliarella illude e Giroud cala la doppietta: Milan avanti 3-1 sulla Sampdoria all’intervallo

Si chiude con il Milan avanti 3-1 sulla Sampdoria la prima frazione di gioco a San Siro. Partono forte i rossoneri e, al nono minuto, Rafael Leao sblocca la partita a San Siro: Brahim Diaz innesca il portoghese che tutto solo davanti a Ravaglia non può sbagliare. Immediata la risposta degli uomini di Stankovic. Grande azione di Zanoli dalla destra: il terzino salta Theo a la mette a rimorchio per Quagliarella, che segna il primo gol in Serie A della stagione. Neanche il tempo di risistemarsi che i rossoneri sono di nuovo in vantaggio. Stavolta segna Giroud, imbeccato da un assist dalla sinistra di Diaz. Nono gol in campionato per il francese. Al 26′ Gunter atterra Rafael Leao in area di rigore: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Giroud che spiazza Ravaglia e porta il risultato sul 3-1. Il francese ci prende gusto, ma al 32′ il portiere blucerchiato fa un grande intervento sul colpo di testa del numero 9 rossonero. Il Milan amministra la gara e prova a prendere il largo. Termina così 3-1 la prima frazione di gioco a San Siro.

Foto: Instagram Milan