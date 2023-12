Leão, ancora lavoro differenziato. Il portoghese resta in dubbio per l’Atalanta

In casa Milan si continua a monitorare la situazione legata a Rafael Leão. Il portoghese è rimasto vittima di una lesione muscolare durante la gara pareggiata a Lecce lo scorso 11 novembre. Lo stesso Leão, tuttavia, a margine del ‘Gran Galà del calcio’, ha spiegato come la lesione sia guarita, ma non ci sia al contempo la volontà di forzare i tempi.

Come riporta Sky Sport, anche oggi il numero dieci rossonero ha svolto lavoro differenziato e rimane pertanto in dubbio per la sfida del ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta, in programma sabato alle 18:00. L’obiettivo primario resta quello di averlo a disposizione per il match da dentro o fuori in Champions League contro il Newcastle.

Foto: Instagram Leao